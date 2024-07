Cnn | Piano dell’Iran per assassinare Donald Trump Il Secret Service alza l’allerta Ma il tycoon sabato sarà di nuovo in comizio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024)ha annunciato che la sua campagna elettorale non si fermerà, nonostante l’attentato alla sua vita a Butler, in Pennsylvania, e giàtornerà tra i suoi sostenitori a Grand Rapids, in Michigan, dopo la candidatura ufficiale attesa per giovedì notte, al termine della convention repubblicana. Ma una notizia diffusa dalla Cnn aumenta la preoccupazione per la sua incolumità: ilamericano, sostiene il media Usa, ha intensificato le misure di sicurezza attorno all’ex presidente dopo aver ricevuto informazioni su un complotto iraniano per assassinarlo. Niente di collegabile all’attentato che ha visto protagonista il 20enne Thomas Matthew Crooks, l’attentatore che il 13 luglio ha sparato tre colpi con un AR-15 mirando alla testa del, ferendolo a un orecchio. Le intenzioni di Teheran sono comunque scollegate dall’episodio di Butler.