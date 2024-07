Chi sono gli sfidanti di New Zealand all' America' s Cup e tutto quello che c' è da sapere sul trofeo più antico del mondo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 16 luglio 2024) In certi casi, per educazione, non si chiede l'età. Sopraquando si parla di fascino senza tempo, una definizione che calza perfettamente per l''s Cup, la competizione velica più importante che ci sia. E pure la competizione sportiva più antica di sempre: un pezzo di storia nella definizione diche è e rappresenta lo sport moderno, prima dei Giochi Olimpici decoubertiniani, delle competizioni rugbistiche e calcistiche, dei grandi Giri ciclistici.ebbe inizio nel 1851, quando lo New York Yacht Club sfidò gli inglesi inche, all'epoca, erano ritenuti imbattibili: le regate. Glini erano invece sicuri di poter vincere e parteciparono alla competizione per aggiudicarsi ilmesso in palio dal Royal Yacht Squadron, il club nautico più prestigioso d'Inghilterra: la Coppa delle 100 ghinee.