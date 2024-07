Carla e Beppe l’amore eterno Galeotto fu Mario e il mago

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) "Il mio primo incontro conFracci è stato alla Scala grazie a Visconti. Ero il suo assistente per il balletto “e il” da Thomas Mann, con un cast da capogiro, basti pensare che il protagonista era Jean Babilée". A parlare èMenegatti, marito per 56 anni del mito della danza internazionale, fino alla sua scomparsa avvenuta nel 2021, nonché autore di parecchi spettacoli creati appositamente per l’étoile. La star di bianco vestita, milanese, simbolo di eleganza e armonia, ha mosso i primi passi a soli 9 anni all’Accademia di danza del Teatro alla Scala per diventare il simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo. Menegatti, celebre regista teatrale, dopo aver seguito gli spettacoli del Maggio Musicale Fiorentino, ha collaborato con i più grandi autori del ‘900 quali: Eduardo De Filippo e Vittorio De Sica.