Campagna saccarifera divieti per i camion

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Baricella, Malalbergo e Minerbio: scatta il divieto di circolazione ai mezzi pesanti sulla strada provinciale 44 ’Bassa Bolognese’ e sulla provinciale 47 ’Baricella-Altedo’. È iniziata ieri nella Bassa lae aumenta di conseguenza il traffico pesante diretto allo stabilimento Coprob, nel comune di Minerbio. "Si rende quindi necessaria l’istituzione del divieto di transito – spiega la Città Metropolitana in una nota –: a tutti gli automezzi aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, esclusi i residenti, gli afferenti alle proprietà private, i mezzi di soccorso e le linee di trasporto pubblico lungo la sp44 ’Bassa Bolognese’, in direzione Bentivoglio, (dal chilometro 8+810 al 10+907), dall’intersezione con la strada provinciale 5 all’intersezione con la statale 64; lungo la sp47 ’Baricella-Altedo’, invece, in direzione Baricella (dal km 0 al km 4+378), ...