Cambio al Lions Club Serra passa il testimone a Piergiorgio Parisella

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024)è il nuovo presidente delMacerata Host. Ricevuto ilda Massimo, guiderà l’associazione maceratese durante l’anno sociale appena aperto. "Noisiamo al servizio di un mondo che ha bisogno – spiega– è per questo che, nell’assumere la presidenza delMacerata Host, mi propongo di guidarlo confermando gli impegni assunti negli anni precedenti con l’obiettivo di sviluppare i progetti di servizio già in campo e di aggiungerne di nuovi, per essere sempre più presenti nel sociale, secondo i valori di solidarietà e altruismo che permeano il nostro sodalizio, con progetti concreti che possano fare la differenza nella vita della gente". Del consiglio direttivo, invece, fanno parte Guglielmo Borgiani, Laura Cionco, Stefano Fede, Federica Frontini, Guido Graziani, Eliana Leoni, Marco Lorenzini, Mariano Marzola, Pompeo Nicolì, ...