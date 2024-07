Berrettini-Cachin oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Gstaad 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Matteose la vedrà contro Pedronel primo turno dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città svizzera. Il bombardiere romano, sesta testa di serie, è reduce dal secondo round raggiunto sull’erba di Wimbledon, dove si è arreso solamente in quattro set contro il connazionale Jannik Sinner. L’urna elvetica gli ha riservato il ventinovenne argentino, di recente uscito dalla top cento ma capace di issarsi fino alla posizione numero 48 del ranking mondiale nell’agosto dello scorso anno. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà largamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il capitolino, infatti, storicamente ha sempre raccolto grandi risultati in questo appuntamento. Nel 2018 ha sollevato al cielo il trofeo (il suo primo a livello di circuito maggiore) mentre nel 2022 ha ...