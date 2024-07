Baseball | l’Italia lotta ma perde contro il Giappone all’Haarlem Week Gli asiatici si impongono 8-2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024)ma alla fine cede il passo alla corazzatain occasione del quarto match valido per l’Haarlem2024, celeberrima competizione diin scena questa settimana nell’omonima città olandese. Una sfida ben condotta quella degli azzurri, complicatasi in un ottavo end dove glihanno consolidato il successo, chiudendo i conti sull’8-2. Ma andiamo con ordine. La compagine nipponica muove il tabellino fin dal turno inaugurale, timbrando un sigillo grazie al doppio di Watanabe e il relativo punto di Matsushita. Dopo due round terminati con un nulla di fatto però gli azzurri sbloccano il loro attacco effettuando un belsorpasso. Al quinto inning infatti un doppio a sinistra di Morresi (punto di Battioni) accorcia le distanze, mentre un uno strike out di Agretti (punto di Morresi) portain vantaggio.