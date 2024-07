Aurora Ramazzotti riceve dei messaggi shock su suo figlio e su Goffredo Cerza | lei reagisce duramente

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 16 luglio 2024)ha ricevuto deisconcertanti sulla sua persona, sul suo amatoCerca e in particolare sul loro piccolo Cesare. Un episodio davvero spiacevole cheha deciso di condividere e denunciare pubblicamente, usando come al solito il suo umorismo e la sua schiettezza. Idi odio sono stati ricevuti su Instagram e sullo stesso social la figlia di Michelle Hunziker ha deciso di replicare: scopriamo insieme come., suopresi di mira da un utente: leiIl triste commento che questa persona ha scritto adsui social è il seguente: “Allora ikea Ti vista all’idea stamattina. Tu bruttina ma già sai. Tuo marito bo, accento imbarazzante e in palestra si dimentica di fare le gambe. Il bimbo diretta conseguenza del tutto. Male male un pò tutto. Addio.