Aumento degli stipendi in Italia rivincita degli operai | hanno la Ral che cresce di più

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 16 luglio 2024) C’è almeno una consolazione per gli, categoria che registra fra i salari più bassi: l’inli premia per quanto riguarda l’incremento percentuale della Ral (Retribuzione annua lorda). È quanto emerge dall’analisi dell’Ocse effettuata su 34 Paesi. Il report evidenzia poi come l’sia al 21esimo posto su 34 per quanto riguarda i salari medi annui, che sono pari a 44.893 euro. Resta bassa la crescita salariale nelle grandi aziende. La differenza nelle retribuzioni fra uomini e donne è del 7,3%. Di seguito i dati del JP Salary Outlook, un report aggiornato semestralmente dall’Osservatorio JobPricing. L’andamento dei salari inPer quanto riguarda l’andamento medio dei salari, l’si colloca sotto al 21esimo posto, al di sotto di Paesi come Austria, Belgio, Germania e Francia.