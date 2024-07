Apocalisse Zombie | Il Caso del Libro Topo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 16 luglio 2024) Nell’ultimo periodo, ilintitolatoha scatenato numerose polemiche e un vasto interesse mediatico a causa della sua trama inquietante e provocatoria. Scritto dall’autore russo Ivan Filippov, ilnarra di un’scatenata da un siero per l’immortalità, sviluppato per volere del presidente russo Vladimir Putin. La controversa opera ha subito la censura in Russia, alimentando ulteriormente il dibattito sul suo contenuto e le sue implicazioni. La Trama diIl romanzosi svolge in un futuro distopico in cui il mondo è stato devastato da un’. La causa di questo disastro è un siero per l’immortalità, creato da scienziati russi sotto la direzione del presidente Putin. Invece di garantire l’eterna giovinezza, il siero trasforma le persone inassetati di sangue, scatenando il caos su scala globale.