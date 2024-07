Antica Distilleria Petrone | il 18 luglio a Mondragone l’emersione delle 450 bottiglie di Elixir Falernum

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 182024 (ore 11,15) al largo di(CE) l’riporterà in superficie le 450diche poco più di un anno fa ha posto in affinamento subacqueo sui fondali in prossimità di Sinuessa, l’città romana sommersa. Leimmerse dal “cielo” con un elicottero il 7dello scorso anno una volta riportate sulla terraferma verranno sottoposte a un programma di ricerca da parte del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II che studierà in modo scientifico quanto la temperatura costante underwater, l’assenza totale di luce e di ossigeno, il movimentocorrenti eonde che cullano lee il completo riparo dalle fasi lunari incidano sulla maturazione dei liquori.