Amazon USA sta vendendo un bundle Xbox con nessuna console richiesta

(Di martedì 16 luglio 2024)ha lanciato un pacchetto” in concomitanza con il recente rilascio dell’app Fire TV Stick e delll’annuncio della partnership conCloud Gaming, grazie alla quale gli utenti diGame Pass possono giocare i giochi senza disporre necessariamente di un hardware da gaming. Dopo appena pochi giorni dal rilascio diCloud Gaming suFire TV, il celeberrimo retailer ha deciso di mettere in vendita il nuovo pacchetto, precisando che non èunaper giocare ai titoli, il tutto aggiungendo che si tratta “dell’unico lettore multimediale in streaming con l’app”. Come segnalato da IGN.com, questo nuovo pacchetto è in vendita al prezzo consigliato di $ 78,99 negli USA, con un risparmio di $ 40,99 rispetto all’acquisto separato di controller, abbonamento e stick dedicato allo streaming.