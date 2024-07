Venezia fuochi d’artificio cadono sulla folla alla festa di Malamocco | diversi feriti tra ustioni e contusioni per il fuggi fuggi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Caos domenica sera aper ladella Madonna della Marina, a. Isparati per le celebrazioni sono finiti, scatenando il panico e causando, anche se non gravi. I carabinieri hanno raccolto la versione degli organizzatori, gli operatori che hanno azionato ie vari partecipanti. L’indagine cercherà di ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente. Una decina di persone avrebbero riportato ferite da bruciatura, altri sono rimasti contusi per effetto del calpestamento perché travolti nella calca. Secondo la prima ricostruzione, per un errore da chiarire, alcuni deipirotecnici sono stati finiti sugli spettatori. I razzi, normalmente, vengono sparati da una barca in laguna, mentre gli spettatori si godono la scena driva.