Truffe case estive | affittano casa al mare su social ma è una frode

(Di lunedì 15 luglio 2024) E’ il periodo delle, soprattutto per quanto riguarda le: la truffa questa volta si è consumata sui. Nel cuore del Beneventano, un’insidiosa truffa si è consumata ai danni di un ignaro cittadino, lasciando dietro di sé indignazione e monito per la comunità. I protagonisti di questa vicenda sono due individui, un uomo di 58 anni e una donna di 39, entrambi originari della Calabria e già noti alle forze dell’ordine per precedenti attività illecite. La loro ultima impresa? Unaben architettata attraverso inetwork. Truffa per unaal– notizie.comUtilizzando la piattaforma Facebook come palcoscenico per il loro inganno, i due complici hanno messo in scena una finta opportunità: l’affitto a prezzo vantaggioso di unavacanze situata sulle idilliache spiagge calabresi.