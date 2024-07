Trevisani sicuro | Asllani farà un grande anno! Vi spiego il motivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

STAGIONE – Riccardo durante l'appuntamento a Cronache di Spogliatoio risponde ad una domanda su Kristjan. A detta sua, il centrocampista albanese potrà fare molto bene quest': «Calhanoglu non è un bimbo. al primo non ha avuto spazio, ma quest'entra in campo in Juventus-Inter sull'1-1, in Inter-Roma 0-0. Ha giocato non tanti minuti, ma mentre prima entrava sul 4-0 contro l'Empoli, quest'è entrato con personalità e bene. Secondo me un».