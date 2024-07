Traffico Roma del 15-07-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2024) Luceverdeneri trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina oltre alè segnalato anche un incidente proseguendo in carreggiata in te perrallentamenti e code tra la Pisana e via Aurelia stessa situazione in carreggiata esterna tra Laurentina ed Appia per un incidente si sta in fila su via Pontina all’altezza di Pomezia Sud in direzione di Cina resta invece chiusa per un incendio via di Valle Aurelia 3 a via Vittorio Montiglio è largo Damiano Chiesa nelle due direzioni ci spostiamo sulla tangenziale rallentamenti e code tra Tiburtina e via Campi Sportividovuto anche agli spostamenti in direzione dello Stadio Olimpico dov’è questa sera saliranno sul palco i Coldplay per la terza data possibili ripercussioni per la circolazione anche nella del Foro Italico al Flaminio al della Vittoria e sui Lungotevere previsto il consueto piano trasporti e divieti per la sosta nell’area del Foro Italico ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito