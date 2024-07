Traffico Roma del 15-07-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

Luceverdeben trovati all'ascolto rallentamenti perintenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra Laurentina ed Appia si rallenta anche in interna tra il bivio per la A24L'Aquila Teramo in via Prenestinain coda per un incidente sulla via del mare all'altezza di Casal Bernocchi In entrambe le direzioni in programma per le 17 di oggi una manifestazione in piazza Oderico da Pordenone possibili rallentamenti per ildi zona fino a termine vento previsto per le 19