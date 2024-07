Tifosi soddisfatti a metà La squadra è già forte Ma bisogna fare di più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Fra la tifoseria aquilotta serpeggia un clima di attendismo, realismo e di delusione per la campagna acquisti dello Spezia all’insegna della ’spending review’ varata dai Platek, pur riconoscendo a Macia e Melissano il loro buon operato. Emblematico il commento del tifoso storico Mauro Lulli: "È una campagna acquisti al risparmio che ’uccide’ un po’ la passione della gente. I Platek, una volta tanto, un giocatore ‘prima scelta’ come Vasquez avrebbero potuto ingaggiarlo, così non ècalcio. Non posso essere contento di questo contesto. Soleri e Aurelio sono due giocatori di categoria che potrebbero andare bene, Pio Esposito se è stato richiesto da D’Angelo è positivo. Lacomplessivamente è buona perché riparte da giocatori che nella scorsa stagione, nel girone di ritorno, avrebbero centrato il settimo posto in classifica.