Tenta di rubare delle birre e minaccia tutti di morte | arrestato 41enne bergamasco

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 luglio 2024) Crema. È terminato con la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, il rifiuto di fornire indicazioni sull’identità personale,to furto e minacce e con la sanzione per ubriachezza di undi 41 anni un intervento dei carabinieri a Crema nel pomeriggio di sabato 13 luglio. Verso le 18 una pattuglia è stata inviata in un supermercato perché era stato segnalato che un uomo avevato didei prodotti. Arrivati sul posto i carabinieri hanno trovato un uomo che, agitato e ubriaco, inveiva verso una dipendente dell’attività commerciale. I militari hanno allontanato l’uomo e hanno saputo dai dipendenti e dal vigilante che ilera entrato e aveva preso, per poi oltrepassare le casse senza pagarle. Invitato a pagare, l’uomo avrebbe detto che aveva visto una pubblicità che parlava di come quellepotevano essere prese gratuitamente.