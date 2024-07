Temptation Island 2024 chiude prima | cambio programmazione tv e fidanzato fregato

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 15 luglio 2024), il reality show dell’estate,. La produzione ha deciso di anticipare l’ultima puntata del programma, la cui messa in onda era inizialmente prevista per il primo agosto. Si finirà a luglio, con un doppio appuntamento – sempre condotto da Filippo Bisciglia – trasmesso il giovedì sera ma anche il mercoledì. Tale decisione sarebbe stata presa perché le registrazioni in Sardegna, nella splendida cornica dell’Is Morus Relais, non sarebbero andate come previsto. Quando finiscee perchéL’ultima puntata diandrà in onda su Canale 5 giovedì 25 luglio. Nella stessa settimana verrà trasmesso anche il giorno precedente, cioè mercoledì 24 luglio. Dunque doppio appuntamento con “il viaggio nei sentimenti” guidato da Filippo Bisciglia.