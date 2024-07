Sos degrado e spaccio Il Comune rassicura | Faremo la nostra parte E FdI propone un piano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) "Chiameremo a brevissimo le famiglie per fare il punto della situazione con loro, individuare i problemi specifici". Così il sindaco Alessio Mantellassi e l’assessore alla Sicurezza Valentina Torrini commentano l’ultimo episodio diavvenuto in città – con un uomo che si è spogliato completamente davanti ai passanti per poi sdraiarsi in mezzo alla carreggiata in via Corticella II – che ha convinto un intero quartiere a chiedere aiuto con una lettera. "Cicarico dei problemi segnalati – continuano Mantellassi e Torrini – in collaborazione con le forze dell’ordine che in queste settimane stanno aumentando presenza e controlli, proprio a seguito delle segnalazioni dei cittadini e delle richiesta del. Controlli che stanno registrando alcuni risultati importanti, come dimostra l’arresto di questi giorni di un 27enne in possesso di più dosi".