Sentite qui L’insulto choc di William mentre guarda Spagna-Inghilterra Beccato dalla telecamera

(Di lunedì 15 luglio 2024) Domenica 14 luglio Kate Middleton ha partecipato alla finale di Wimbledon, di cui è madrina. La sua presenza non era scontata, visto che è ancora in cura per il cancro che l’ha colpita. La principessa del Galles è arrivata a Wimbledon per premiare il vincitore della finale maschile. Con lei la secondogenita Charlotte. Il principe, invece, ha seguito la nazionale inglese a Berlino, per la finale degli Europei 2024 contro lainsieme al primogenito George. Per i due reali non è stata una buona serata, perché a vincere la competizione calcistica è stata vintadi Luis De La Fuente con un 2-1 e dal finale al cardiopalma. Si tratta della seconda finale persasquadra inglese, dopo quella che nel 2020 aveva perso ai rigori contro la nazionale italiana, a cui, anche in quella occasione, avevano partecipato sempre il principee George.