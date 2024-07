Portafogli conservatori e progressisti Diversi sì ma di poco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) RISPARMIO, CONTI DEPOSITO e ancora e sempre banche: di fronte a un’inflazione in discesa ma che non molla la presa e alla narrativa incerta delle banche centrali sui tagli dei tassi di interesse gli investitori aumentano la liquidità sui conti correnti e si concentrano sul settore finanziario. Guardando ai risultati dell’ultimo Retail Investor Beat di eToro - sondaggio condotto su base trimestrale dalla piattaforma di trading e investimento eToro, condotto su un campione di 10.000 investitori retail distribuiti in 13 paesi nel mondo, di cui 1.000 in Italia – il 56% degli investitori nazionali dichiara di avere liquidità ferma sui conti, preferendo poi concentrarsi su quei settori-rifugio che risuonano più familiari. Questo, si si traduce in una rotazione deiverso le banche (16%), preferite addirittura alle Big Tech americane, e verso l’Europa, con il 23% del campione che ritiene il Vecchio Continente il più promettente in termini di performance, rispetto a un 17% che predilige gli Stati Uniti.