Pillole biancazzurre Rizza | Il Prato riparta da talento e grinta

(Di lunedì 15 luglio 2024) "Tre anni in B, fior di allenatori come Valcareggi, Viciani, Szekely e compagnia bella. Era il calcio dell’innamoramento, perché contava il risultato ma anche il piacere di stare insieme. Avevamo allenatori fin da giovanissimi come Faccenda, che c’insegnavano gli elementi fondamentali del calcio, dando importanza alla parte tecnica più che a quella tattica". E’ Italo, oggi 84 anni ottimamente portati, debutto nelserie B 8 settembre ’58, a riproporci il film del passato, dove l’allora diciottenne Italo scalzava il posto di Verdolini, per occupare stabilmente il ruolo di libero e restare in sella alper altri otto anni. Come si fa ad affermarsi in B a soli 18 anni? "Prima di tutto l’attaccamento alla maglia. Eravamo in molti i pratesi nati e cresciuti all’ombra delle ciminiere con il telaio sotto casa.