Perdere con gli spagnoli è un incubo | l' Inghilterra doveva vincere Euro 2024

(Di lunedì 15 luglio 2024) Quello di domenica sera è unda cui non mi riprenderò più. Annegatemi in una botte di brandy e disperdete le mie ceneri sul bancone del mio pub, se avete ancora pietà di questo povero stronzo che ha allietato il vostro mestopeo scrivendo cazzate ogni giorno. “è la cosa più dolorosa che ci sia”, ha detto il triste Harry Kane, e non cadrò nel tranello dell’autoerotismo commiseratore di chi dice che perle finali bisogna arrivare a giocarsele. Noi la finale la volevamo, anzi lamo. Invece l’ha vinta la squadra più aiutata del torneo, la più esaltata dai media e dai commentatori televisivi (a proposito di autoerotismo), la Nazionale di una nazione che non si sente una nazione, e – sono sbronzo ma non stupido – quella che ha giocato un calcio migliore di tutti.