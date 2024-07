Non c’è cosa più bella di avere il compagno giusto accanto Ralf Schumacher fa coming out

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’omosessualità nello sport è spesso vista ancora come un tabù, e sono davvero pochi gli atleti dichiaratisi apertamente gay; il fatto che spesso si parli di loro e della loro scelta di fareout come di un atto “coraggioso” denota quanto ancora poco sia normalizzato il discorso nell’ambiente dello sport, e casi come quelli del calciatore Jacub Jankto, o di Michael Sam, primo giocatore apertamente gay ad essere arruolato nella NFL (la lega americana di football) restano a tutt’oggi un’eccezione. Per fortuna, però, seppur lentamente il tema sta venendo sdoganato da sempre più atleti, uomini e donne, e l’ultimo in ordine di tempo è, ex pilota di Formula Uno e fratello del campione tedesco Michael (di cui non si hanno più notizie dopo l’incidente sugli sci del 2013), che su Instagram ha pubblicato una foto assieme al fidanzato Etienne (si ignora il cognome dell’uomo), con cui ha una relazione da circa due anni.