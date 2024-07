Mountain Bike I risultati del cingolano Matteo Ciriaci a metà del 2024 | Nonostante le difficoltà sono soddisfatto

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il classe 1995 di Santo Stefano di Cingoli,alcuni problemi fisici, ha chiuso sempre nella Top Ten di Categoria ELMT le 9 gare disputate: “Non pensavo di ottenere questi, ma i miei sacrificistati ripagati” CINGOLI, 15 luglio– Chi la dura, la vince: si può riassumere così l’inizio didi. Ilr di Santo Stefano di Cingoli, portacolori dell’AvisClub e classe 1995, ieri, domenica 14 luglio, ha chiuso la primadi stagione con un 16° posto assoluto alla Gran Fondo di Balze, in provincia di Forlì. In questo, in 9 gare disputate, si è sempre classificato nelle prime 10 posizioni nella sua categoria ELMT (con la ciliegina sulla torta della vittoria al Terre dei Varano di Camerino),alcuni problemi fisici lo abbiano penalizzato nel corso di questi tre mesi.