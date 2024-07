MotoGP cancellato il GP del Kazakistan | Misano raddoppia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Niente Gran Premio del. Fim, Irta e Dorna Sports hanno annunciato la cancellazione del GP di Sokol a causa dei problemi operativi e logistici derivanti dalle precedenti inondazioni in tutta la regione, che avevano spinto in un primo momento l’organizzazione a rinviare l’evento previsto originariamente a giugno. IlWorld Circuit Marco Simoncelli ospiterà quindi il Gran Premio dell’Emilia-Romagna dal 20 al 22 settembre. “è entusiasta di organizzare un secondo evento presso l’iconica sede dell’Adriatico, offrendo agli appassionati fan italiani un’ulteriore opportunità di vedere lo sport più emozionante del mondo in azione – si legge in una nota – Il GP d’Italia all’inizio di questa stagione è diventato il secondo Gran Premio più frequentato di sempre in quella sede, e si prevede che i biglietti per il GP di San Marino, la prima visita dellain questa stagione, saranno presto esauriti”.