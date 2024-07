Mina Settembre Kilimangiaro Estate o Battiti live? La tv del 15 luglio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 luglio 2024) Per la prima serata in tv, lunedì 15, su RaiUno alle 21.25 proporrà la fiction “2”, con Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti. Gli episodi di stasera saranno intitolati “Le signorine Esposito” e “Wonderwomen”. Nel primo; Claudio portada quelle che per lui sono state delle specie di zie putative, le signorine Esposito, cinque sorelle sull’ottantina alle prese con un bizzarro problema. Questa avventura unisce moltoe Claudio, soprattutto quando lei scopre che l’ormai “ex” marito ha rimesso a nuovo la barca di suo padre. Nel secondo, il caso di tre operaie di fabbrica che, dopo il licenziamento, hanno iniziato a lavorare abusivamente in proprio, viene seguito da, Irene e Titti, che si mettono sulle loro tracce in un comico pedinamento per scoprire la verità.