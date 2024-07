Meloni alla prova Ue Attesa per il colloquio con von der Leyen

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 15 luglio 2024) AGI - Dopo le fibrillazioni nel governo, con le critiche della Lega per la strategia confermata dal presidente del Consiglio Giorgiaal vertice Nato di Washington sul sostegno militare all'Ucraina, i fari nell'esecutivo e nel centrodestra sono puntati su Bruxelles. Martedì la candidataCommissione europea Ursula von derincontrerà la delegazione di Ecr e illustrerà quale percorso e quale programma intende portare avanti per la riconferma del suo ruolo. Dopo il confronto ci dovrebbe essere ilcon, con la premier che spinge per un vicepresidenza e un portafoglio di peso per l'Italia. Richiesta più volte avanzata anche dal vicepremier e segretario di FI Antonio Tajani. Sul tavolo concorrenza, mercato interno, Bilancio e Affari economici e il nome forte resta sempre quello del responsabile degli Affari Ue, per le politiche di coesione e per il Pnrr Raffaele Fitto nella convinzione che conosce bene la 'macchina' europea e che potrebbe, anche grazie alle sue relazioni, aiutare il governo su ogni dossier.