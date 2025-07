La guerra degli hamburger tra Franchino Er Criminale e CiccioGamer89 sta infuocando il web Cos’è successo?

La guerra degli hamburger tra Cicciogamer89 e Franchino er criminale infiamma il web, svelando un duello tra due influencer di spicco. Dietro ai nick divertenti si nascondono passioni e rivalità che catturano l’attenzione di migliaia di utenti. Ma cosa sta realmente accadendo dietro le quinte di questa sfida gastronomica? A…

Non lasciatevi trarre in inganno dai nickname buffi. Le persone in questione, Cicciogamer89, alias Mirko Alessandrini, e Franchino er criminale, ovvero Alessandro Bologna, sono due degli influencer piĂą noti d’Italia. E negli ultimi giorni sono protagonisti di un acceso scontro che ha catalizzato l’attenzione del web. Oggetto del contendere è la qualitĂ dei panini serviti presso l’hamburgeria aperta da CiccioGamer89 in via Massaciuccoli, Roma. A dare il via alle polemiche è stato Franchino Er Criminale, noto per le sue recensioni senza filtri, che ha pubblicato un video in cui boccia la carne, critica il bacon e denuncia la presenza di un pelo e una ciglia all’interno dei panini. 🔗 Leggi su Cultweb.it