Il Sole sparirà per 6 minuti | l’Italia si prepara all’eclissi più spettacolare ecco quando

Il 2 agosto 2027, l’Italia vivrete un evento unico nel suo genere: un’eclissi solare totale che, per la prima volta dopo più di un secolo, offrirà uno spettacolo mozzafiato nel cuore del nostro Paese. Un momento di incredibile fascino e mistero, che ci ricorda quanto sia preziosa la nostra posizione nell’universo. Prepariamoci a vivere questa emozione indimenticabile, perché il cielo ci regala ancora miracoli da ammirare e ricordare.

Ci vorrà ancora un po' di tempo, ma è sempre meglio prepararsi. Il 2 agosto 2027 l'Italia sarà testimone di un evento astronomico eccezionale: un' eclissi solare totale, la prima visibile nel nostro Paese dopo oltre un secolo. Sarà un fenomeno straordinario sia per durata che per visibilità, tanto da essere già definito "storico" dagli esperti. L'eclissi inizierà nella zona dell'oceano Atlantico, passerà attraverso lo stretto di Gibilterra e raggiungerà l'Italia meridionale nel primo pomeriggio, intorno alle 13:00 ora italiana. Le zone più fortunate saranno la Sicilia occidentale e la Sardegna sud-occidentale, dove il Sole sarà completamente oscurato per oltre 6 minuti, una durata rarissima in astronomia.