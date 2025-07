Barbie ora ha il diabete | Mattel rompe un altro tabù e accende il dibattito

Barbie fa ancora parlare di sé, questa volta rompendo un tabù e lanciando un messaggio di inclusione e consapevolezza. La celebre bambola ora indossa un cerotto rosa a forma di cuore e una pompa per insulina, simboli di chi convive con il diabete di tipo 1. Un gesto audace di Mattel, che durante il Children’s Congress 2025 a Washington, accende un importante dibattito sulla rappresentanza e l’empowerment dei giovani con questa condizione.

