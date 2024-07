L’Argentina trionfa in Coppa America 2024 terzo trofeo internazionale di fila | quanto ha vinto

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 15 luglio 2024)non smette di vincere. A poche ore dal successo della Spagna a Euronella finale contro l’Inghilterra, dall’altra parte del mondo la Nazionale Albiceleste si è aggiudicata la 16esimadella sua storia, per la seconda volta consecutiva. All’Hard Rock Stadium di Miami Gardens la squadra di Lionel Scaloni ha battuto la Colombia con un gol ai supplementari del centravanti interista Lautaro Martinez, portando a casa ildidopo l’edizione del 2021 e il Mondiale in Qatar nel 2022., la finale Argentina-Colombia Quella dellaè stata una finale al cardiopalma più fuori che dentro il campo, già dai minuti precedenti il fischio d’inizio. La partita è stata rinviata per oltre un’ora a causa dei disordini e degli scontri tra le forze dell’ordine e molti tifosi della Colombia, che hanno provato a forzare l’entrata allo stadio senza biglietto.