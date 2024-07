Kpi e Roi in ambito IA BearingPoint | Concetti ancora sconosciuti

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 15 luglio 2024) Secondo la ricerca “Augmented Organization” disolo 3 dirigenti globali su 10 investono sulla base di metriche misurabili Milano. Da un lato il 60% ritiene l’Intelligenza Artificiale essenziale, dall’altro il 44% dei C-level di grandi imprese intervistati danon ha una chiara governance e processi decisionali in atto per guidare le iniziative di IA. Il 31% dei dirigenti europei crede che la strategia migliore si adottare un approccio “wait and see” mentre in Italia buona parte dei C-level ritiene fondamentale un assesment quantitativo ma teme per la carenza di personale qualificato. Questi sono i punti salienti della ricerca “AI-driven transformation: Becoming an augmented organization” presentata da, una multinazinale indipendente di consulenza strategica, manageriale e tecnologica.