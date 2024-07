Katmandu è il nuovo singolo di Riccardo Ancillotti

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 15 luglio 2024) Da venerdì 19 luglio 2024 è in rotazione radiofonica “”, ildigià disponibile sulle piattaforme digitali dal 3 giugno. “” è un brano giocoso, una provocazione irriverente sul tema del gap generazionale, con un mood dal sapore estivo in chiave house old school e tropical house. Spiega l’artista a proposito del brano: “è la parte di me più giocosa ed irriverente quella che con orgoglio fa da contrappeso alla mia creatività più riflessiva ed introspettiva”. Nel videoclip di “”, per la regia dei Phrones,, perfettamente in linea con il tema provocatoriamente no-sense della canzone, stavolta si mette completamente in gioco, divertendosi a prendersi in giro in una serie tragi-comica di scene che spaziano da bagni in piscina con paperelle e ciambelloni, nel tentativo (almeno immaginario) di sfuggire alla estenuante quotidianità di tutti i giorni per volare chissà dove “via di testa” tanto, fortunatamente, dal centro storico di Firenze si vede il mare.