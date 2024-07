Il sondaggio è una mazzata per Gualtieri | il crollo è vertiginoso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 luglio 2024) Meglio il centrosinistra tra i sindaci, decisamente più performanti i governatori dei conservatori. È un quadro di grande interesse, un'analisi puntuale e precisa, quella che si evince da Governance Poll 2024, la classifica sul gradimento dei primi cittadini e presidenti di Regione, realizzata per il ventesimo anno consecutivo dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Michele Guerra (Parma, 63%) è il vincitore tra i sindaci. Secondo posto per Gaetano Manfredi (Napoli, 62%) mentre in terza posizione si piazza Michele De Pascale (Ravenna, 61%), in un podio progressista. Tra i presidenti di Regione a conquistare la prima posizione è Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, 68%) che scavalca sia Stefano Bonaccini (Emilia Romagna, 67%) che Luca Zaia (Veneto, 66%).