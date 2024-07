Il solito Fiori-gol esalta il Cervarezza La Borzanese punta il dito contro l’arbitro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024): Marchi, Tahiri, Ferrari, Cavazzoli, Diaw, Ferraresi, Franceschetti, Bertolani, Laurenti, Pampaloni (66’ Menzà), Cagnoli. A disp.: Falavigna, Paolini, Vujisic, Carri. All.: Ghizzoni.: Malpeli, Moretti, Gaspari, Buffagni, Cani, Ruopolo, Rosso, Leoncelli, Diop, Malivojevic,. A disp.: Guglielmi, Zoncheddu, Ricò, Magliani. All.: Cecchi. Arbitro: Nese (Lusetti–Apice). Reti: 68’. Note: serata fresca; campo perfetto; spettatori 300 circa; rec. 1’+4’. Ammoniti: Ruopolo, Diop e Cavazzoli. La storia si ripete al Montagna. L’anno scorso il montanaro doc Leonardo(2004) firmò una doppietta per la remuntada da 0-2 a 3-2 nei supplementari della semifinale, questa volta gli basta una magia per timbrare il quarto di finale deled eliminare la