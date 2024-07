Il Portavoce della Conferenza Ciambriello | Chiediamo un incontro con il Ministero Nordio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di oggi si è tenuta in mattinata la riunione dei Forum dei Garanti regionali delle persone privatelibertà personale presso ladei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome. I Garanti hanno discusso delle iniziative da mettere in campo per affrontare l’emergenza carceri, a partire dal sovraffollamento e dai suicidi. Nel pomeriggio i Garanti regionali hanno tenuto unastampa al SenatoRepubblica per lanciare un appello alla politica. Alla vigilia dell’emanazione del decreto-legge sul carcere e a quattro mesi dall’appello del PresidenteRepubblica “Sui suicidi in carcere servono interventi urgenti”, i Garanti continuano a constatare la sostanziale indifferenzapolitica.