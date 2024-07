HONOR a Parigi da Harcourt per mostrare la nuova modalità ritratto del 200 Pro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Lo stile dei ritratti fotografici dello Studioè decisamente una firma nota a livello globale, garantendo uno stile unico e distintivo sin dagli anni ’30: un gioco di luci ed ombre atte a valorizzare i modelli in posa, studiato meticolosamente per fornire risultati profondi, unici ed emozionanti., nell’arco della storia, hastar del cinema, politici, atleti, fino a diventare esso stesso la leggenda: “non si è davvero famosi se non ci si fa ritrarre da”. Foto scattata con200 ProIn questo scenario tremendamente chic e prettamenteno,ha preparato una vera e propria masterclass dedicata ai ritratti, atta aquanto il nuovo filtroriesca a riportare il lavoro di questo storico studio direttamente su smartphone, con risultati incredibili, dandoci la possibilità provare in prima persona le potenzialità del nuovo200 Pro La maestria ritrattistica di Studioa portata di manoCome anticipato poc’anzi, il punto focale dell’arte fotografica dello studiosi incentra su un magistrale gioco di luci ed ombre, vero e proprio “marchio di fabbrica” di questo studio.