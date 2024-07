Fiorella è sinfonica E Carpi a tutto swing

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tre serate consecutive di speciali appuntamenti in piazza Roma a Modena per le "Notti Ducali" che saranno aperte stasera dal Devil Quartet del trombettista Paolo Fresu con il nuovo progetto "Impromptus", poi domani sera vedranno alla ribalta Stefano Massini e Corrado Formigli per la performance di teatro civile "Titanic, il pianeta affonda ma l’orchestrina continua a suonare", dedicata alla grave emergenza climatica che stiamo vivendo. Quindi mercoledì 17Mannoia (nella foto), per la prima volta accompagnata da un’orchestra, sarà protagonista di un concerto che celebra i suoi energici 70 anni. Musica anche ai Giardini Ducali dove domenica arriverà il Revol Experience Festival. A, questa sera nel cortile d’onore del Palazzo dei Pio il mezzosoprano Chihiro Nagumo, accompagnata al piano da Hiromasa Tabata, proporrà un recital incentrato sopratsui lieder di Schumann, poi venerdì 19 in piazzale Re Astolfo sarà la volta dellaers Orchestra in un omaggio a Duke Ellington a 125 anni dalla nascita.