DL Sport e Scuola Caso M5S | Governo continua a mortificare personale ATA

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Nonostante le tante promesse, fatte anche durante la campagna elettorale per le europee da diversi esponenti di maggioranza, ilMeloniilATA. I nostri emendamenti che proponevano di estendere i contratti per i collaboratori scolastici fino alla fine dei progetti PNRR, al pari di quanto previsto per iltecnico-amministrativo, sono stati bocciati in Commissione mentre quelli proposti dalla maggioranza, con la stessa finalità, sono stati ritirati su richiesta del. L'articolo DL(M5S): “ATA” . .