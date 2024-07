Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 15 luglio 2024)" Il sistema KataGo, un'IA imbattibile a Go, può essere ingannato da bot avversari che lo sconfiggono non con abilità di gioco, ma con input mirati a generare errori. Gli sforzi per difendere KataGo da tali attacchi sono risultati infruttuosi. Risultati deludenti nelle strategie di difesa Gleave, esperto di IA, sottolinea che la mancata risoluzione delle vulnerabilità di KataGo potrebbe avere implicazioni su frontila sicurezza informatica. Il problema evidenzia sfide nel garantire l'affidabilità delle IA in diversi contesti. Un chatbot empatico e inclusivo Un chatbot con personalità da drag queen è stato adottato nell'assistenza sanitaria