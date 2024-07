Come ottenere il rimborso per treni aerei e autobus in ritardo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 luglio 2024 – Estate è tempo di viaggi, e con essi arrivano inevitabili i ritardi, i disagi, gli scioperi e le perplessità degli utenti, a cui spesso mancano un adeguato supporto e delle informazioni chiare circa i propri diritti di passeggeri. Vediamo allora nel dettaglio cosa succede, quando un mezzo pubblico arriva a destinazione in, o viene soppresso. Differenza fra scioperi e ritardi Innanzitutto, occorre specificare che c’è differenza fra undi un mezzo pubblico, causato ad esempio dal traffico autostradale per un, o da traffico aereo che tiene fermo in coda un veicolo già pronto, o da rallentamenti nella pulizia di una carrozza. Lo sciopero è un diritto garantito dall’art. 40 della Costituzione, e si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano, ossia la n.