(Di lunedì 15 luglio 2024) "": così un utente ha commentato unadie del suo fidanzato Luigi Bruno, col quale ci sono 16 anni di differenza. La coppia, che sta insieme da due anni, si mostra unita e affiatata. Purtroppo, però, non mancano gli hater, che non fanno che criticarli ingiustamente. Una donna, in particolare, ha preso di mira lache ritrae la conduttrice e il fidanzato insieme durante il concerto dei Coldplay. La speaker radiofonica, però, non è riuscita a stare in silenzio questa volta. E all'hater ha risposto: "Ma lei ha questi atteggiamenti con suooppure suo padre ha avuto questi atteggiamenti nei suoi confronti? La sua mente vede una parentela in un'immagine sicuramente romantica ma evidentemente 'carnale'".