Chiara Francini ghiotta passeggiata in città

(Di lunedì 15 luglio 2024) Fano, 15 luglio 2024 – L’attrice, a Fano per il suo monologo ‘e forte’, che sarà in scena questa sera alla Rocca Malatestiana, si è concessa una pausa pranzo al ristorante La Peppa di Fano dove non si è sottratta a foto e autografi con i fans che immancabilmente l’hanno riconosciuta. Selfie e sorrisi anche con il personale del locale, felicissimo di poterla servire al meglio.porta in scena un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario, con il sarcasmo e l'ironia tagliente che la contraddistinguono. Un vero e proprio 'one woman show' in cuiripercorre la sua vita, raccontando vicende personali e pubbliche, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno. Musiche originali eseguite dal vivo da Francesco Leineri.