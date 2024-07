Carlos Alcaraz ha vinto il suo secondo Wimbledon con questo paio di Nike Air Max DN

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 15 luglio 2024)sembra essere un uomo abitudinario. Alza i suoi trofei con un Rolex Cosmograph Daytona al polso e indossa scarpeai piedi che non sono le stesse con cui gioca il torneo. Se al Roland Garros ha indossato una splendidaMac Attack per vincere l'ambita Coppa, per sollevare il suo incredibiletrofeo aha indossato le nuovissimeAir Max DN.sta vincendo titoli importanti a un ritmo che pochi ventunenni hanno mai raggiunto, ma sembra ancora aver scalfito appena la superficie del suo talento. Ogni vittoria lo avvicina alla possibilità di diventare presto la forza dominante del suo sport.ha fatto un ulteriore salto di qualità nella sua carriera in ascesa, fornendo un'incredibile prestazione sotto pressione e tenendo i nervi ben saldi per sconfiggere il sette volte campione Novak Djokovic per 6-2, 6-2, 7-6 (4) e trionfare aper la seconda volta consecutiva.