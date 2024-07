Captain America | Brave New World | ecco il primo trailer e il poster

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Captain America: Brave New World - il titolo e il trailer con Anthony Mackie: il film arriverà nelle sale italiane il 12 febbraio 2025. Nel cast anche Danny Ramirez, Liv Tyler ed Harrison Ford

Il titolo e il trailer di Captain America: Brave New World, con Anthony Mackie nei panni di Capitan America. Falcon, interpretato da Mackie nei precedenti film dell'MCU, ha assunto ufficialmente il ruolo di Capitan America nel finale di The Falcon and The Winter Soldier, ora disponibile su Disney+. Il film Marvel Studios Captain America: Brave New World arriverà il 12 febbraio nelle sale italiane.

Captain America: Brave New World - La trama

Dopo aver incontrato il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford al suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, Sam si ritrova nel bel mezzo di un incidente internazionale.