Bimba di 6 anni si perde in spiaggia | trovata a chilometri dall’ombrellone di famiglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) Lecco, 15 luglio 2024 - Ha camminato persullaallontanandosi sempre di piùdi mamma e papà. Protagonista unadi seidi Lecco, in vacanza in Salento con i suoi genitori e i due fratellini, che si è persa mentre era ina Gallipoli, nel lido Conghiglie. Ma con l'aiuto di una bagnante che l'ha accolta sotto il suo ombrellone e della polizia immediatamente intervenuta su richiesta dei genitori, laha potuto presto riabbracciare la sua. La “fuga” Sotto un sole cocente, era sfuggita per un attimo alla vista dei genitori confondendosi tra la folla: la sua mamma e il suo papà, in preda al panico e con l'aiuto dei vicini di ombrellone, hanno allertato i soccorsi chiamando il 112.