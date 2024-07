Ancora stallo in Francia nessun accordo sul governo e scoppia la rissa a sinistra

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 15 luglio 2024) Innon si esce dallo. La formazione del nuovodopo le elezioni legislative non si sblocca e la trattativa a, nel Nuovo Fronte Popolare, sembra non riuscire a fare passi avanti. L’attuale primo ministro, Gabriel Attal, oggi presiederà la prima riunione del gruppo Renaissance, in attesa che il presidente Emmanuel Macron decida di accettare le sue dimissioni da premier, per ora congelate.impasse aIl Nuovo Fronte Popolare non è riuscito a fare passi in avanti sulla scelta del candidato premier. I Socialisti hanno bocciato il nome della presidente di La Reunion, Huguette Bello, e lei stessa ha quindi respinto l’offerta di Lfi di diventare candidata premier. Insoumis oggi attacca il Psi, accusato di mettere in campo “un rifiuto costante e continuo” di qualsiasi proposta.